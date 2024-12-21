Диетолог Бурякова: здоровым людям можно пить одну чашку горячего шоколада в день

21 декабря отмечается День горячего шоколада. «Тульская служба новостей» поговорила с диетологом-эндокринологом Юлией Буряковой о пользе этого напитка и о том, сколько его можно употреблять без вреда для здоровья.
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