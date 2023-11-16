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Байдена обвинили в подрыве репутации США: Хуже, чем Буш?

Байдена обвинили в подрыве репутации США: Хуже, чем Буш?

Решение Байдена поддержать Израиль нанесло больше ущерба позициям США на Ближнем Востоке, чем вторжение в Ирак при Буше, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на мнение исполнительного вице-президента Института ответственного государственного управления Квинси Трита Парси.

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