Ушаков: пакета соглашений по украинскому урегулированию пока нет

Согласованного пакета соглашений по украинскому урегулированию пока нет. Об этом «Первому каналу» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Премьер Литвы соо...
- WSJ: Путин предло...
- АА Песков: удары ВС ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым