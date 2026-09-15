Моуринью: «Я доволен Винисиусом, но ему не хватает запредельного уровня»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что доволен нападающим Винисиусом Жуниором на старте сезона-2026/27, несмотря на то, что тот пока не показал свою лучшую версию.
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