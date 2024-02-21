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Крупнейший маркетплейс убрал из продажи книги Фёдора Достоевского

Под «санкции» также попали Стивен Кинг, Оскар Уайльд, Платон и другие. Крупнейший маркетплейс «Мегамаркет» прекратил продажу книг, занесённых в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*.

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