Крупнейший маркетплейс убрал из продажи книги Фёдора Достоевского

Под «санкции» также попали Стивен Кинг, Оскар Уайльд, Платон и другие. Крупнейший маркетплейс «Мегамаркет» прекратил продажу книг, занесённых в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*.
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