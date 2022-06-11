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В Тюмени поймали несовершеннолетнего байкера

В Тюмени поймали несовершеннолетнего байкера

Отметим, рейд по жилой зоне инспекторы ГИБДД организовали после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что по дорогам в микрорайоне Тюменская слобода на мотоциклах ездят четверо подростков, в том числе и по детской площадке.

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