Когда чувства громче слов: 3 спектакля о любви в сентябре

Сентябрь - идеальное время, чтобы согреться не только горячим чаем, но и сильными эмоциями: театральная сцена щедро дарит истории о любви - от пронзительно-грустных до искрящихся весельем.
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