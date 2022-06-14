Зашибись

27 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    👍Когда-то я тоже н...
  • С Ч
    презервативы 4 коп пара наши и 10 коп штука импортДля тех кто забыл...
  • С Ч
    сахар от 85 (*прибалктика) до 1р10ком (песок), рафинад от 94 и до1р14кДля тех кто забыл...

Про бабу Веру

Про бабу Веру

Баба Вера была атеисткой. Но больше всего на свете она боялась двух вещей: что Бог поторопится прибрать ее к себе и застанет врасплох в каком-нибудь непотребном виде, или что Он слишком затянет с этим делом, и она станет обузой для окружающих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх