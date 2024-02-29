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Лавров заявил, что руководство МОК погружает мировой спорт в кризис

Лавров заявил, что руководство МОК погружает мировой спорт в кризис

Нынешние руководители Международного олимпийского комитета и федераций погружают спортивное движение в кризис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании наблюдательного совета МГИМО.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наверное в нужнике запах лучше, чем изо рта этих тварей из МОК!👀😜👈🖕
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