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Предсказуемо: в деле об украинских поджигателях имущества Стармера британцы нашли «руку Москвы»

Предсказуемо: в деле об украинских поджигателях имущества Стармера британцы нашли «руку Москвы»

Как и следовало ожидать, в истории с серией поджогов недвижимости и авто британского премьера Стармера, по подозрению в совершении которых были арестованы трое украинцев, все движется к тому, что центральной станет версия о «русском следе».

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Кто теперь поверит Стармеру, после того, что народ нашей планеты видел собственными глазами? Наркоману может привидеться что угодно, но когда наркоман обладает властью, то тут уж мало никому не покажется.
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14 час.
НП
Наталья Павлова
А кроме хайли-лайкли у британцев есть другие доказательства?
Ответить
12 час.
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