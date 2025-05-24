Как и следовало ожидать, в истории с серией поджогов недвижимости и авто британского премьера Стармера, по подозрению в совершении которых были арестованы трое украинцев, все движется к тому, что центральной станет версия о «русском следе».
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