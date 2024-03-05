ОСН: периодичность масок для лица зависит от действующего компонента

Маски для лица подбираются в зависимости от возраста, типа кожи и состава. Однако даже в этом случае следует учитывать, что не все из них можно делать ежедневно – это зависит от действующего компонента в составе маски, отмечают эксперты.
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