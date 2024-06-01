Трамп сообщил, что является политзаключённым. Такой тезис появился на главной странице его кампании по переизбранию: «Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного политического процесса, охоты на ведьм.
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