ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 6-й тур РПЛ

Л1. В предыдущем туре Рубин проявил характер и вырвал победу во втором тайме у одного дебютанта. Теперь дома предположу победу хозяев над другим дебютантом. Л2. Два поражения в последних двух турах обязывают армейцев играть только на победу. Да и соперник для этого как нельзя подходящий. Победа хозяев. Л3. Потери в составе перед предстоящей игрой у хозяев позволяют предполагать более равную игру и борьбу за победу. Это шанс для Спартака победить, команда на подъёме игровом и эмоциональном. Предположу продолжение победной поступи Спартака. Л4. Явный аутсайдер принимает неудачливого середняка и попытается пополнить очковый багаж, чему будут препятствовать гости, и небезуспешно. Предположу раздел очков. Л5. Гости выложились в прошлом туре. Вполне возможно, что на второй матч их запала не хватит. Предположу победу хозяев. Л6. Крылья думают об очковых приобретениях в этом матче, причём вполне обоснованно, по моему мнению. Предположу победу хозяев. Л7. Похоже, что Краснодар в поисках своей игры приблизился к стремлению поисков. В этой игре им предстоит сдать тест на это, чему будут небезуспешно противиться хозяева. Предположу победу Динамо. Л8. Локо набрал неплохой ход и захочет его не затормаживать. Вполне возможно, что это им удастся. Предположу их победу.

Максим Комаров

Жаль, что я не понимаю правил начисления «фартингов». В прошлом туре я проиграл весь капитал, но, согласно правилам, получил дотацию Казино, для минимальной ставки. То есть, 1.600,00. Также, мне был начислен бонус за прогноз - 400,00. По мне, капитал на этот тур должен составлять 2.000,00 «фартингов»? Но это, почему-то, не так. Говоря откровенно, мотивация писать прогноз уменьшается. Как я понимаю, эти 400,00 фартингов - стимул для игроков писать прогнозы. А получается, что ты ставишь экспресс, который может сыграть. Если не сыграл, то ничего не потерял. И зачем тогда писать прогнозы?! Странная ситуация. «Рубин» — «Динамо» (Махачкала) В Казань приезжает очередной «новичок», не менее дерзкий и амбициозный, чем предыдущий. (Спойлер: все новички хороши!) Из всех команд Лиги Махачкала более других страдает от судейского произвола. А Казань на другом «полюсе». Лишь эта тенденция дает хозяевам преимущество в моих глазах. Победа Казани. ЦСКА — «Акрон» ЦСКА дважды влетел, для команды с амбициями это много. Тут, хоть мытьем, хоть катаньем. Победа ЦСКА. «Зенит» — «Спартак» Расклад, который 10 дней назад и представить себе было нельзя: Спартак - фаворит! На бумаге, естественно. Ибо, по настоящему серьезные проверки для Станковича впереди. Однако, проблемы Зенита с составом выглядят угрожающе! Предположу: Клаудиньо дисквалифицируют; Соболева в заявку не включат; Макс Глушенков сыграет. Случай для футбола не уникальный - Саша Анюков против Янг Бойз со сломанной рукой играл. Операция сделана - пластина вставлена, лангета кисть фиксирует. Макс - парень мужественный! Тогда состав наш будет выглядеть примерно так: Латышонок - Караваев-Эракович-Нино-Сантос - Барриос-ВАСИЛЬЕВ-Глушенков - МОСТОВОЙ-Кассьера-АРТУР. Надеюсь, что Богданычу не придет в голову сыграть с тремя центральными защитниками! Хотя, присутствие на поле Нуралы Алипа дисциплинирует соперников. В общем: Нуралы усилит во втором тайме, а Зенит сыграет в свой футбол - быстрый, эффективный и яркий. Ну и соперники не струсят и не подкачают! Ничья. «Факел» — «Оренбург» Самая грустная команда Лиги против чуть ли не самой веселой! Да еще и где пройдет матч? Факелу болельщиков очевидно не хватает. За выступление Димы Андреева Орену от судей в ближайшее время прилетит. Ничья. «Ахмат» — «Химки» Химки совершили подвиг, но в Грозном провалятся. Ну не может Адиев постоянно проигрывать:) Победа Ахмата. «Крылья Советов» — «Пари НН» Очередная бойня с непредсказуемым результатом. Чуйка подсказывает, что Самара наконец-то возьмет очки. Победа Крыльев. «Динамо» — «Краснодар» С учетом потери Нгамале и набором формы Краснодаром, ответки за «ни себе ни людям» может и не получиться. Ничья. «Локомотив» — «Ростов» Ростов пространство соперникам предоставляет, а Локомотив «на пространстве» мощнее всех в Лиге. Победа Локомотива.