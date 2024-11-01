Больше 100 горняков на Кузбассе оказались в опасности из-за нарушений на шахтах

На шахтах Кузбасса больше сотни шахтеров могли пострадать из-за нарушений промышленной безопасности.Ростехнадзор с 24 по 30 октября проверил шахты Кузбасса и выявил ряд нарушений промышленной безопасности, которые в потенциале могли стоить жизни и здоровья более ста горняков.