Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.