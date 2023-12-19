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Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю

Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.

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