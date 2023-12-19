Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии