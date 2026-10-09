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Мировое обозрение

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Порты и морские суда Украины попали под ночные удары ВС РФ: заявление Минобороны

Порты и морские суда Украины попали под ночные удары ВС РФ: заявление Минобороны

Главное в тезисах: Удар по логистике: В ночь на 9 октября ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

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