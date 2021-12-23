Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу

Такое мнение озвучил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он обратил внимание, что Польша, Венгрия и Румыния вполне могут покуситься на земли Западной Украины, воспользовавшись политической нестабильностью в стране.