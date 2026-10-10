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Как вывести грызунов и защитить жилище

Как вывести грызунов и защитить жилище

Ночью за стеной слышится шорох, в кладовой появляются погрызенные упаковки, возле плинтуса обнаруживаются продукты жизнедеятельности… Иногда к этим признакам добавляется характерный запах, который невозможно спутать с обычным бытовым мусором.

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