Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться

«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться

Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко раскритиковал политику стран Европейского союза, которые, по его словам, демонстративно наращивают военную риторику в отношении России.

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Валерий Павлишин
Умный человек из легендарной музыкальной группы.
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