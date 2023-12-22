Су-34 нанесли авиаудар по командному пункту ВСУ под Красным Лиманом

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что на Краснолиманском направлении российские истребители Су-34 успешно ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии