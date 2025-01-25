ДТП на автодороге «Ялта - Севастополь» По предварительной информацииГосавтоинспекции, сегодня в 08 часов 30 минут на 71 км+150 м автодороги «Ялта- Севастополь» 24-летний водитель Hyundai Accent, не правильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на … .
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