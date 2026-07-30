В Австралии подали в суд на Telegram за материалы с пропагандой терроризма

Независимое агентство правительства Австралии, которое отвечает за регулирование интернет-безопасности (eSafety), подало иск в суд на мессенджер Telegram из-за распространения в Сети материалов, пропагандирующих терроризм, сообщили в пресс-службе ведомства.
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