Ученые нашли новый метод лечения онкологии

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины в России успешно произвели изменения в фрагментах ДНК, олигонуклеотидах, которые ограничивают способность раковых клеток восстанавливаться после повреждений.
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