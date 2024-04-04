Проекты Подмосковья вошли в число лучших на чемпионате России по спортивному бизнесу

Четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как: «Ледовая арена года», «Спортивно-массовое мероприятие года», «Проект года» и «Спортивный регион года».
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