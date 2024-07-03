Индия хочет помочь защитить Землю на фоне приближения астероида Апофис

Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .