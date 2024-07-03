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Индия хочет помочь защитить Землю на фоне приближения астероида Апофис

Индия хочет помочь защитить Землю на фоне приближения астероида Апофис

Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…Руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил, что ISRO заинтересована в участии в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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