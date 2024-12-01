Никаких иллюзий. Послание Никиты Михалкова русским: "Мы должны готовить наших детей и внуков"

Прозвучало тревожное послание Никиты Михалкова русским людям. По его мнению, на сегодня не может быть никаких иллюзий относительно ситуации на Украине и соперничества с Западом: "Мы должны готовить наших детей и внуков".
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