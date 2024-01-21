«Зенит» рассматривает Хлусевича, Тикнизяна и Скопинцева на замену Круговому (Sport24)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Петербуржцы рассматривают левых защитников «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» соответственно в качестве замены Данилу Круговому, переведенному в «Зенит-2» в связи с летним переходом в ЦСКА, сообщает Sport24.