Истомин о Серохвостове: «Человек полтора месяца не делал работы вообще. Пытались вылечиться, но никак не получалось»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о состоянии здоровья Даниила Серохвостова. – Есть ли шансы, что Серохвостов и Довгая выступят на [чемпионате России по летнему биатлону] в Чайковском? – В Чайковском, скорее всего, [нет].