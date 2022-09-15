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Истомин о Серохвостове: «Человек полтора месяца не делал работы вообще. Пытались вылечиться, но никак не получалось»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о состоянии здоровья Даниила Серохвостова. – Есть ли шансы, что Серохвостов и Довгая выступят на [чемпионате России по летнему биатлону] в Чайковском? – В Чайковском, скорее всего, [нет].

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