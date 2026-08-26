В Латвии запрет на ввоз книг и игрушек из России и Беларуси

Кабинет министров Латвии решил, что латвийским детям нельзя играть с игрушками из России и Беларуси, а о том, чтобы привозить книги из РФ и, не дай бог, их читать, — ужас, нельзя! Да, с 1 сентября в Латвию запрещён ввоз книг, игрушек, газет, текстильных изделий из России и Беларуси.