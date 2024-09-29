Восемь военных погибли при крушении вертолета в Колумбии

Global Look Press/digital/marine_corps В Колумбии во время выполнения гуманитарной миссии разбился вертолет военно-воздушных сил (ВВС) страны Huey II, на борту которого находились восемь военнослужащих, весь экипаж погиб.
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