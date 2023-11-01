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Маск снова обвинил финансиста Сороса в ненависти к человечеству

Маск снова обвинил финансиста Сороса в ненависти к человечеству

Американский предприниматель Илон Маск снова обвинил финансиста Джорджа Сороса в том, что тот ненавидит человечество.

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Комментарии
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Владимир Негода
да что про них говорить , так .... шайка больных .....
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2 д.
V
Viktor
Сорос похоже это инопланетный агент засланный на землю для того что бы сделать всё что бы люди уничтожили друг друга и освободили землю для вторжения инопланетян.
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2 д.
АБ
Алексей Белоусов
США - один большой дурдом.
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1 д.

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