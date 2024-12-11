Юсуф Фарес подтвердил, что Hazelight представит свою новую игру Split Fiction на The Game Awa...

Юсуф Фарес подтвердил, что Hazelight представит свою новую игру Split Fiction на The Game AwardsЮсуф Фарес, глава студии Hazelight, выпустил видео, в котором подтвердил, что студия представит геймплей своей следующей игры на предстоящей The Game Awards.
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