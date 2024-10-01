Таксист-мигрант, который запер пассажирку в машине в надежде на секс в Приморье, заинтересовал Бастрыкина

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с чрезмерно настырным, сексуально озабоченным таксистом-мигрантом в Приморье.
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