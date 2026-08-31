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Аргументы и Факты

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Экс-посол США Мэтлок назвал трагедией поддержку Украины со стороны НАТО

Экс-посол США Мэтлок назвал трагедией поддержку Украины со стороны НАТО

Помощь киевскому режиму со стороны Североатлантического альянса несёт риски для самой Украины, поскольку такую помощь Россия воспринимает как прямую угрозу, заявил бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок.

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