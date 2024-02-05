Чай не для русских: в Москве появилось кафе только для мигрантов

В московскую чайхану пускают только киргизов, для русских в помещение входа нет.В воскресенье 4 февраляв телеграм-каналах и социальных сетях начали обсуждать случай, когда русский любитель чай не смог войти в заведение «Чайхона Фьюжн» у станции метро "Новокосино".