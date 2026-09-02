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Татар-информ

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Россия и Афганистан укрепляют спортивные связи: итоги встречи Дегтярева и Васика

Россия и Афганистан укрепляют спортивные связи: итоги встречи Дегтярева и Васика

Игроки в коз-бору (бузкаши) в Афганистане Фото: US gov В столице Кыргызстана Бишкеке в рамках VI Всемирных игр кочевников состоялась встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с генеральным директором Управления физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадуллой Васиком.

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