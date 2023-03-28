Чемпионат России. 1/8 финала. «Газпром-Югра» сыграет с «Белогорьем», «Факел» против «Урала», другие матчи

28 марта пройдут первые матчи 1/8 финала мужского чемпионата России по волейболу. Парибет Суперлига Чемпионат России Мужчины 1/8 финала Первые матчи 28 марта Енисей – Динамо-ЛО – 15.
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