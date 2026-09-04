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Царьград

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"Серы в бензине станет в пятнадцать раз больше": Инсайдер поделился новыми советами для водителей

"Серы в бензине станет в пятнадцать раз больше": Инсайдер поделился новыми советами для водителей

Топливный кризис продолжает донимать русский народ. Дабы снизить уровень дефицита, с 1 сентября правительство разрешило продавать горючее пониженных экоклассов.

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