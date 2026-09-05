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Летний архитектурный фестиваль

Летний архитектурный фестиваль

Программа собрана из семи документальных картин об архитектуре, каждая из которых рассматривает отдельную фигуру, место или общественный процесс.

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