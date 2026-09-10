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Эксперт Поздняков: одиноким пенсионерам положены меры поддержки

Эксперт Поздняков: одиноким пенсионерам положены меры поддержки

Одинокие пенсионеры в России могут рассчитывать на федеральные и региональные меры поддержки. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

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