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Закон, порядок, государство

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Расчеты 203-мм САУ «Малка» группировки войск «Север» в курском приграничье уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ

Расчеты 203-мм САУ «Малка» группировки войск «Север» в курском приграничье уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ

Наши дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение противника. После передачи координат врага артиллеристы приступают к его уничтожению.

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