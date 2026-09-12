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Мировое обозрение

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Сердце не сдаётся после инфаркта: учёные обнаружили у людей неожиданный механизм восстановления

Сердце не сдаётся после инфаркта: учёные обнаружили у людей неожиданный механизм восстановления

Австралийские кардиологи совершили то, что ещё вчера казалось доступным только фантастам: впервые в истории медицины у человека зафиксировано естественное восстановление клеток сердечной мышцы после инфаркта.

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