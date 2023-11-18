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Форвард «Краснодара» Кокшаров: «Ничего не пытаюсь перенимать у Холанда. Мой любимый игрок — Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим»

Форвард «Краснодара» Кокшаров: «Ничего не пытаюсь перенимать у Холанда. Мой любимый игрок — Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим»

— Среди нападающих есть игроки, которых вы можете назвать кумирами, у которых пытаетесь что-то перенимать? — Я понимаю, к чему вы ведете, задавая такой вопрос.

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