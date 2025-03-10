Стало известно, какое имущество Блиновской выставят на торги

KP.RU: участок Блиновской в Подмосковье и квартиру в Москве выставят на торги После оглашения приговора блогеру Елене Блиновской объявили, что ее имущество будет выставлено на торги, а вырученные средства пойдут на погашение долгов, передает KP.
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