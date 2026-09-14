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Царьград

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Грузовик Scania вспыхнул на трассе М-4 под Ростовом

Грузовик Scania вспыхнул на трассе М-4 под Ростовом

На трассе под Ростовом 14 сентября загорелся грузовой автомобиль. Инцидент произошел на платном участке дороги «Обход Аксая».

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