Воробьев: семьи погибших при атаке БПЛА в Подмосковье получат по 1 млн рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что погибшим в результате налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье и их семьям положены выплаты в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей, передает «360».
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