WSJ рассказала, сколько американцы переплатили за топливо из-за Ирана

Американцы за время конфликта с Ираном потратили на топливо на 107 миллиардов долларов больше, чем если бы этого фактора не было, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на подсчёты лаборатории университета Брауна.
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