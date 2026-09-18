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Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал, как московский портал поставщиков помогает развивать региональный бизнес

Собянин рассказал, как московский портал поставщиков помогает развивать региональный бизнес

Более 75 процентов регистраций на столичном портале поставщиков в 2026 году пришлось на региональный бизнес.

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