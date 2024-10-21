Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    ой  как же  вонючее  быдло  любит  обобщать! а  случись  что  с  этим  быдлом-в  полицию  бегут!!!  помогитя,спаситя!..."НАДО ЗАКРЫВАТЬ К...
  • Ингерман Ланская
    кухарка, ты сама то поняла. что нашлёпала? ..обратись в спортлото со своей ахинеей"НАДО ЗАКРЫВАТЬ К...
  • Ингерман Ланская
    бред малограмотного гегемона"НАДО ЗАКРЫВАТЬ К...

Либеральный эксперт объяснил, почему Россия «вдруг заметила» теневой украинский зерновой коридор

Либеральный эксперт объяснил, почему Россия «вдруг заметила» теневой украинский зерновой коридор

Политнавигатор Россия неспроста начала бить по сухогрузам, использующим запущенный Украиной без согласования с Москвой «зерновой коридор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Лозовский
Кому то на верху это выгодно
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх