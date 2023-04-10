Восстание машин откладывается: ИИ не хватило вычислительных мощностей

Стартапы и другие компании, пытающиеся извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта, вызванного OpenAI, сталкиваются с проблемой: они не могут найти достаточно специализированных компьютеров для создания собственного программного обеспечения ИИ.
Стартапы и другие компании, пытающиеся извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта, вызванного OpenAI, сталкиваются с проблемой: они не могут найти достаточно специализированных компьютеров для создания собственного программного обеспечения ИИ.
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